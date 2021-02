Acquisto casa: qual è l’iter da seguire per acquistare la casa

Milano, 11 febbraio 2021 – Acquistare una casa non è semplice, in molti infatti non sanno nemmeno da dove iniziare. Sono veramente molteplici i fattori da prendere in considerazione, l’ubicazione dell’immobile, il prezzo dello stesso, accertarsi che non sia gravata da pesi come ad esempio un’ipoteca e che sia priva di vizi non facilmente riconoscibili. Ovviamente le esigenze variano da persona a persona, se si ha dei figli piccoli allora è necessario valutare anche se nelle vicinanze della casa ci sia un asilo, farmacie ecc.

A prescindere dalle esigenze personali esistono degli elementi che tutti dovrebbero valutare prima di acquistare un immobile, si pensi allo stato di manutenzione degli impianti (idraulico ed elettrico) e della struttura della casa, oppure all’esposizione al sole dell’immobile. Tutto questo può sembrare superfluo o addirittura scontato ma ha delle implicazioni importanti sul valore della casa, una casa non esposta al sole ad esempio è soggetta ad umidità il che significa che necessita di un impianto di riscaldamento.

Perché conviene comprare una casa che necessita di essere ristrutturata

Può sembrare contro intuitivo ma alcune volte acquistare una casa che necessita di essere ristrutturata può essere conveniente. Sono sempre di più le persone che fanno ricorso ad un particolare mutuo che ha come scopo non solo di acquistare l’immobile ma anche di ristrutturarlo. Per avere maggiori dettagli leggi come funziona il mutuo acquisto e ristrutturazione casa.

Le varie fasi dell’acquisto di un immobile

Una volta individuata la casa che si ha intenzione di acquistare, il primo passo da fare è la proposta d’acquisto. Essa sostanzialmente è una dichiarazione mediante la quale un soggetto si impegna a voler comprare quel determinato immobile ad un certo prezzo. Ovviamente il venditore non è minimamente vincolato ad accettare la suddetta proposta. Nel caso in cui costui dovesse ricevere più proposte d’acquisto, ovviamente sceglierà quella che risulta essere più conveniente. Tuttavia, qualora il venditore dovesse accettare la proposta d’acquisto, la situazione cambia radicalmente. Questa di fatto si trasforma in un preliminare di compravendita.

Cos’è il preliminare di compravendita

Il contratto preliminare è un contratto ad effetti obbligatori puntualmente disciplinato dal codice civile, esso infatti obbliga il promittente acquirente e il promittente alienante di stipulare successivamente il contratto definitivo dinanzi ad un notaio. Non si tratta di un mero patto rilevante dal punto di vista sociale, si tratta di un contratto che è suscettibile di esecuzione forzata dinanzi al giudice. Detto in poche parole, qualora una delle parti non dovesse adempiere, si pensi al promittente alienante che si rifiuta di stipulare il definitivo, può essere convenuto in giudizio dal promittente acquirente. Questi può chiedere al giudice di emettere una sentenza che surroga la volontà del promittente alienante e concludere il contratto di compravendita. Ovviamente è possibile optare anche per un’altra strada ovvero quella della risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno da parte del soggetto inadempiente.

Il contratto preliminare, diversamente dal definitivo, non deve essere redatto dinanzi al notaio, tuttavia, deve essere registrato obbligatoriamente entro venti giorni dalla sottoscrizione.

L’ultima fase dell’iter d’acquisto quindi è la stipula del contratto di compravendita definitivo dinanzi al notaio dove le parti adempiono alle proprie prestazioni, scambio delle chiavi a fronte dell’assegno.

L. M.