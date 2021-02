ANIMALI. CONSEGNATI I PRIMI “PATENTINI CANE SPECIALE”

Introdotti dal nuovo Regolamento comunale. Guaineri: “Milano diventa apripista in Italia per una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2021 – Oggi, alla presenza dell’assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali Roberta Guaineri, della Garante per i diritti degli animali del Comune Paola Fossati, della Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano Carla Bernasconi e del responsabile della comunicazione di Coop Lombardia Andrea Pertegato, sono stati consegnati i primi Patentini Cane Speciale a due dipendenti comunali che hanno partecipato alle prime due sessioni teoriche e una pratica del corso, tenutesi a novembre e dicembre scorsi, e che hanno ritirato l’attestato in compagnia dei loro cani, un Pitbull e un American Staffordshire Terrier.

A causa dell’emergenza sanitaria, le prime sessioni del corso, che prevede 10 ore di teoria suddivise in due giornate e 4 ore di pratica, si sono svolte totalmente online e hanno visto la partecipazione di 106 cittadini, di cui 96 sono stati promossi, mentre 8 non hanno superato le prove di verifica.

“Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali e l’introduzione del Patentino Cane Speciale – dichiara Roberta Guaineri – Milano diventa apripista in Italia per una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città. La norma ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe e in quanto chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali. Ringrazio di cuore Coop Lombardia, da sempre sensibile al mondo degli animali d’affezione e che con il suo prezioso contributo consente la gratuità dei corsi, Ats Milano, l’Ordine dei Veterinari, l’Ufficio dei Garanti e tutto il personale dell’Unità Tutela Animali, che con passione e impegno è riuscito a riorganizzare i corsi a fronte delle norme anti Covid. La nostra città diventa così sempre più pet-friendly, con una costante attenzione ai bisogni e al benessere dei nostri compagni di vita, proprio nella giornata in cui ricorre la Festa Nazionale del Gatto”.

I corsi, tenuti da docenti universitari e veterinari comportamentalisti, hanno riscontrato molto successo, come dimostrato sia dalle numerose domande e interazioni effettuate durante le lezioni, tramite chat, sia dai commenti di fine corso. E sono già una settantina i cittadini che si sono preiscritti alle prossime sessioni. Anche quegli utenti che si erano avvicinati ai corsi con qualche perplessità, in quanto preoccupati di essere etichettati come “proprietari di cani pericolosi”, si sono ricreduti molto presto.

“Le prime edizioni del corso per il Patentino Cane Speciale hanno avuto un riscontro positivo di partecipazione e interesse – spiegano i Garanti Paola Fossati e Gustavo Gandini -, confermando che gli obiettivi sono stati compresi e che lo scetticismo iniziale di alcuni è stato superato. I partecipanti hanno dimostrato di aver capito l’importanza di conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze del loro cane, per creare un legame più solido e sapersene prendere cura in modo più attento. Ci aspettiamo che l’esperienza di Milano contribuisca a rendere il Patentino un elemento fondante del possesso responsabile di un cane, non solo per i cittadini milanesi”.

L’appuntamento con i prossimi corsi teorici, che per il primo semestre dell’anno si svolgeranno ancora online, è per i fine settimana del 20/21 marzo, 15/16 maggio e 12/13 giugno.

Questo il programma delle lezioni del corso teorico: Il cane, animale sociale: il comportamento normale; Lo sviluppo comportamentale: le fasi della vita; La salute del cucciolo; Come accogliere il cucciolo; La comunicazione e apprendimento nel cane; La convivenza di cani e bambini; Cani e proprietari buoni cittadini; I principali problemi comportamentali del cane; Adottare un cane dal canile; Come garantire il benessere del cane; L’aggressività canina; Conosciamo meglio queste razze.

Razze dei cani i cui proprietari hanno partecipato alle prime sessioni del corso (considerando che alcune persone hanno più di un cane): 24 American Staffordshire Terrier, 7 Corso, un American Bully, 7 Bull Terrier, 2 Bulldog, un Bullmastiff, 4 Cani da Pastore ( di cui 1 Pastore del Caucaso, 1 Pastore di Ciarplanina e 2 Pastori Maremmano Abruzzese), 5 Dogo Argentino, 5 Lupo Cecoslovacco, 10 Meticci, 17 Pitbull, 4 Rhodesian Ridgeback e 10 Rottweiler.

V.A.