BAREGGIO. CITTADINANZA BENEMERITA A DON GIOVANNI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 17 febbraio 2021 – In occasione dei suoi 60 anni di sacerdozio, 25 dei quali a Bareggio, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di conferire la cittadinanza benemerita a don Giovanni Beltramini. “Domenica 28 febbraio, durante la Messa delle 11 nella chiesa di Bareggio, gli consegneremo una medaglia d’argento e una pergamena per la profonda dedizione e generosità dimostrate in tante occasioni verso i cittadini di Bareggio”, ha dichiarato il sindaco Colombo.