Cesano Boscone. VACCINAZIONI, IL SINDACO NEGRI AL MERCATO: UN PICCOLO SFORZO PER DARE SUPPORTO ALLA CITTADINANZA

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 febbraio 2021 – Questa mattina il sindaco Simone Negri, insieme al suo vice Salvatore Gattuso e all’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi, si è recato al mercato di piazza Falcone per informare i cittadini sulla campagna vaccinale anti-Covid, indirizzata alla popolazione over 80, e sulla possibilità di rivolgersi al Comune per ricevere supporto nell’effettuare la prenotazione, sul portale dedicato di Regione Lombardia.

Il primo cittadino e gli assessori hanno distribuito ai cesanesi un volantino con le informazioni utili su come aderire alla vaccinazione contro il Covid-19 e sulla procedura da seguire per rivolgersi all’amministrazione comunale che, insieme ai volontari della Protezione civile, offrirà supporto per la registrazione al sito regionale.

I cittadini in maggiore difficoltà, infatti, a partire da lunedì 22 potranno contattare il numero 02.48694522 e ricevere l’appuntamento, orario e sede, presso cui recarsi – muniti di tessera sanitaria e un numero di cellulare – per essere assistiti nella prenotazione sulla piattaforma www.vaccinazionicovid.servizirl.it.

“Questa mattina, incontrando le cittadine e i cittadini – dichiara il sindaco Negri – ci siamo resi conto di come siano ancora in tanti a non conoscere le modalità del processo di vaccinazione. La nostra presenza al mercato è stata perciò utile a soddisfare, ci auguriamo almeno in parte, le tante domande e richieste di chiarimento da parte dei cesanesi. Abbiamo voluto supportare la campagna informativa di Regione Lombardia e rassicurare i cittadini sul fatto che abbiamo già messo a disposizione di ATS la palestra di via Vespucci come sede vaccinale per il nostro comune. Un piccolo sforzo, quello di stamattina, ma significativo e concreto nel dare risposte alla cittadinanza.

Adesso l’auspicio è che le vaccinazioni partano a stretto giro” – conclude Negri.

Cesano Boscone, 17 febbraio 2021 – Questa mattina il sindaco Simone Negri, insieme al suo vice Salvatore Gattuso e all’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi, si è recato al mercato di piazza Falcone per informare i cittadini sulla campagna vaccinale anti-Covid, indirizzata alla popolazione over 80, e sulla possibilità di rivolgersi al Comune per ricevere supporto nell’effettuare la prenotazione, sul portale dedicato di Regione Lombardia.

Il primo cittadino e gli assessori hanno distribuito ai cesanesi un volantino con le informazioni utili su come aderire alla vaccinazione contro il Covid-19 e sulla procedura da seguire per rivolgersi all’amministrazione comunale che, insieme ai volontari della Protezione civile, offrirà supporto per la registrazione al sito regionale.

I cittadini in maggiore difficoltà, infatti, a partire da lunedì 22 potranno contattare il numero 02.48694522 e ricevere l’appuntamento, orario e sede, presso cui recarsi – muniti di tessera sanitaria e un numero di cellulare – per essere assistiti nella prenotazione sulla piattaforma www.vaccinazionicovid.servizirl.it.

“Questa mattina, incontrando le cittadine e i cittadini – dichiara il sindaco Negri – ci siamo resi conto di come siano ancora in tanti a non conoscere le modalità del processo di vaccinazione. La nostra presenza al mercato è stata perciò utile a soddisfare, ci auguriamo almeno in parte, le tante domande e richieste di chiarimento da parte dei cesanesi. Abbiamo voluto supportare la campagna informativa di Regione Lombardia e rassicurare i cittadini sul fatto che abbiamo già messo a disposizione di ATS la palestra di via Vespucci come sede vaccinale per il nostro comune. Un piccolo sforzo, quello di stamattina, ma significativo e concreto nel dare risposte alla cittadinanza.

Adesso l’auspicio è che le vaccinazioni partano a stretto giro” – conclude Negri.

V.A.