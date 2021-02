Corsico. Covid19: quasi 3.500 cittadini 80enni senza un centro vaccinale

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 febbraio 2021) – A poche ore dall’inizio delle vaccinazioni anti Covid, i sindaci della Città Metropolitana non hanno ancora ricevuto informazioni precise e dettagliate su dove e come

verranno somministrati i primi vaccini.

«Ho ribadito oggi alle direzioni generali di ATS e ASST – sottolinea il sindaco Stefano Ventura – che

noi avevamo già dato la nostra più ampia disponibilità a ospitare, sul nostro territorio comunale,

un centro vaccinale, fin dalle prime fasi di avvio della campagna. Vengo invece informato oggi che

gli unici centri previsti al momento sono a Bollate e Passirana. Ma il primo è momentaneamente

chiuso, perché la città è in zona rossa. E quindi tutti i nostri ultraottantenni verranno indirizzati al

presidio ospedaliero di Passirana di Rho. Una situazione inaccettabile».

A Corsico le persone che hanno 80 anni e oltre sono complessivamente 3.438. Fra questi, ci sono

anche 15 ultracentenari.

«Non comprendo perché Corsico – evidenzia il primo cittadino – sia stata esclusa a priori come

possibile sede vaccinale. Una scelta che non tiene conto della dimensione della popolazione, del

livello di povertà e del numero di anziani. Come ho sottolineato l’altra sera in Consiglio comunale,

la nostra città si trova a fronteggiare delle specifiche emergenze sociali, anche per le caratteristiche

demografiche della popolazione, di fronte alle quali ASST e ATS non possono far finta di nulla”.

Tra l’altro, a Corsico esistono già due sedi socio-sanitarie e l’amministrazione ha già individuato

diversi spazi che hanno le caratteristiche richieste da Regione: accesso e uscita separati, aree per

l’attesa pre e post vaccinazione, la possibilità di attrezzare 5/6 linee vaccinali diverse, consentendo

l’allestimento di specifici box.

«Mi è stato riferito al telefono – conclude Stefano Ventura – che le vaccinazioni a Cesano Boscone

e Trezzano sul Naviglio, le uniche due sedi individuate per la nostra zona, inizieranno non prima di

marzo. Non si esclude la possibilità di aprire un centro vaccinale anche a Corsico. E io insisterò

affinché ciò avvenga».

