Lissone. Carnevale, prudenza e responsabilità: “Confidiamo nel senso civico dei lissonesi”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 17 febbraio 2021. “In vista della festività del Carnevale, mi appello al senso civico dei lissonesi, sia dei genitori che dei ragazzi: occorrono prudenza e responsabilità, occorre adottare ogni comportamento possibile per prevenire la diffusione del contagio. I numeri dicono che il virus circola ancora nel nostro territorio, un momento di festa non può e non deve trasformarsi in un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone”.

Così il Sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, in un messaggio in vista dei prossimi giorni, quando a partire da giovedì 18 febbraio la Città di Lissone sarà interessata dalla festività del Carnevale. In ottemperanza alle disposizioni governative, non ci sarà alcuna iniziativa pubblica organizzata dal Comune.

In ogni caso, prevedendo il possibile afflusso di bambini e ragazzi in Centro storico, il Comando di Polizia Locale ha già previsto di implementare il numero di agenti che saranno in servizio in Piazza Libertà, in Piazza IV Novembre e nelle vie del Centro, con gli agenti che – se necessario – richiameranno al rispetto delle regole, fra cui il distanziamento fra non congiunti e il corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale delle vie aeree. Gli agenti della Polizia Locale – sia in pattuglia che a piedi – saranno operativi in Centro storico già dalla giornata di giovedì 18 febbraio, per poi proseguire fino al termine della settimana nel servizio di monitoraggio, prevenzione e dissuasione.

In particolare, la Polizia Locale nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 febbraio ha predisposto servizi ad hoc per evitare assembramenti in Centro: venerdì saranno 2 le pattuglie fisse in Centro a cui se ne potranno affiancare altrettante in caso di necessità, nella giornata di sabato la presenza di uomini crescerà progressivamente nel corso della giornata fino ad arrivare nelle ore centrali del pomeriggio alla presenza di 6 pattuglie impegnate nel controllo del centro cittadino.

“Chiedo ai lissonesi che sceglieranno di vivere questo momento di festeggiamenti in uno spazio pubblico, di farlo con senso di responsabilità – prosegue il Sindaco – Comprendo il desiderio di ritrovare la libertà e di riassaporare la normalità. Ma non possiamo dimenticare che attenzione e accortezza sono gli elementi che ancora oggi fanno la differenza. Evitiamo gli assembramenti, indossiamo la mascherina e igienizziamo le mani: sono gesti di attenzione verso noi stessi, verso i nostri cari, verso il prossimo”.

Proprio lo scorso anno, poche ore prima dell’inizio della sfilata di Carnevale di Bareggia, la città di Lissone conobbe l’inizio dell’emergenza Coronavirus: “Era il 23 febbraio, in accordo con la Prefettura di Monza e Brianza il Comune di Lissone decise di annullare le sfilate – continua il Sindaco – Da quella mattinata sono trascorsi ormai 12 mesi e tuttora non abbiamo ritrovato quella normalità con cui eravamo abituati a convivere. Vediamo una piccola luce in fondo al tunnel, ma è ancora il momento di lavorare, tutti insieme, per superare questo difficilissimo momento. Prudenza e responsabilità sono d’obbligo”.

V.A.