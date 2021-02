Lissone. Pista ciclabile viale Repubblica – viale Martiri della Libertà, al via il cantiere

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 17 febbraio 2021. Un nuovo asse ciclo-pedonale che consentirà di unire più punti nevralgici del territorio, creando un’arteria per la mobilità sostenibile di collegamento fra il territorio da Nord a Sud, unendo così il quartiere don Moscotti al quartiere Pacinotti, per proseguire poi verso il Cimitero.

Nei giorni scorsi ha ufficialmente preso il via il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile che verrà realizzata in viale Martiri della Libertà e viale della Repubblica con la conseguente riqualificazione dei percorsi pedonali e viabilistici, in sostituzione della corsia ciclabile attualmente presente ai lati della strada.

La cantierizzazione, nella sua fase iniziale, prevede il posizionamento delle strutture mobili che serviranno poi per la gestione del cantiere. Lavori più consistenti sul territorio prenderanno il via già con l’inizio del mese di marzo e saranno realizzati per step, così da impattare il meno possibile sul traffico veicolare di due delle arterie più importanti della città.

In questa fase, il cantiere si concentrerà sul macro-lotto Sud che consentirà il raccordo con la pista ciclabile esistente di via Pacinotti, estendendosi poi fino a via Leopardi in prossimità del cimitero. I lavori del lotto Sud, assegnati per appalto all’azienda Progestco di Eboli, in questa prima fase verranno in parte sub-appaltati ad una ditta che ha sede legale a Desio. Nei prossimi mesi prenderà il via anche il cantiere relativo al lotto Nord dove la pista ciclabile risalirà sempre lungo viale Martiri della Libertà. Qui, ad essere interessate dalla nuova ciclabile saranno via Perosi (in prossimità dell’istituto Europa Unita) e via Di Vittorio, consentendo un accesso al quartiere don Moscotti per poi terminare in via Catalani e via dei Platani.

La conclusione dei lavori è comunque prevista entro la fine del 2021: la pista ciclabile (bidirezionale e divisa dal marciapiede così da garantire una mobilità sicura tanto per i pedoni quanto per i ciclisti) creerà un percorso ciclabile sul lato opposto rispetto a quello attuale e a servizio di micro, piccole e medie imprese, delle scuole e delle attività commerciali.

Lungo il percorso interessato dall’opera è previsto l’adeguamento degli attraversamenti pedonali con conseguente modifica parziale degli scivoli, ove necessario.

La spesa prevista per l’intervento è di 1,5 milioni di euro, suddivisi fra macrolotto Sud (oltre 1 milione di euro) e Sud (circa 500mila euro). Per il lotto Sud il Comune ha avuto accesso all’assegnazione di contributi regionali per il macrolotto Sud per un totale di 700mila euro. La differenza, circa 800mila euro, sarà interamente a carico dall’Amministrazione Comunale ed è già stata prevista a bilancio.