PARCO SUD, LUCENTE (FDI): APPOGGIO AGRICOLTORI, CHE NON SONO STATI ASCOLTATI IN PROGETTO AREE NATURALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2021 – “Appoggio con convinzione la contrarietà di Coldiretti e Confagricoltura nei confronti del progetto di Parco Naturale, poco più di 8mila ettari destinati a diventare “aree naturali”, portato avanti dal Parco Sud Milano. E non mi stupisco della quantità di firme raccolte in sostegno alle due associazioni di categoria.

Con questo progetto si colpisce l’agricoltura, già penalizzata e neanche ascoltata a sufficienza. Anzi, le proposte del mondo agricolo non sono state minimamente prese in considerazione.

Purtroppo siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che molte cose non funzionano come dovrebbero all’interno del Parco Sud. Anche per questo sto portando avanti in Regione il mio Pdl per modificarne la gestione e la questione delle “aree naturali” e del poco rispetto verso gli agricoltori mi fanno capire che il cambiamento è la strada da perseguire”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.