Rho. Al via le vaccinazioni Covid per gli over 80, presso il P.O. di Passirana

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 febbraio 2021 – Il 18 febbraio 2021 partiranno le vaccinazioni Covid per gli over 80, presso il Presidio Ospedaliero di Passirana.

L’ASST Rhodense informa che attualmente la sede vaccinale Covid sarà il P.O. di Passirana,

considerata l’istituzione della zona rossa per Comune di Bollate e fino a nuove comunicazioni.

Dal 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate

nel 1941) è stato possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti covid-19

collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it

L’adesione può essere fatta dal diretto interessato, dai familiari e dai caregivers della persona da

vaccinare e, in alternativa, possono fornire supporto per l’inserimento dei dati sia il Medico di

Medicina Generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento, sia

la rete delle farmacie.

Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di essere

accompagnato in un centro vaccinale, è necessario contattare il Medico di Medicina Generale, che

compilerà il modulo di adesione alla vaccinazione, specificando che dovrà essere gestita

attraverso una differente modalità.

L’adesione alla campagna vaccinale prevede una fase di adesione e una successiva fase di

prenotazione. Dopo aver aderito, il cittadino riceverà un SMS (o una telefonata se è stato inserito

nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento.

Qualche giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorderà al cittadino l’appuntamento fissato.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi alla landing page di Regione Lombardia:

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it.