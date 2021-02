STORIE DIGITALI @MUSEOSCIENZA Palinsesto 18-22 febbraio 2021

In futuro sarà possibile trovare l’anima gemella grazie ad app con l’intelligenza artificiale? Scopriamolo sabato 20 febbraio nella rubrica #Ritornoalfuturo Barbara Gallavotti, per l’appuntamento del giovedì con l’attualità scientifica, si domanda se vaccinare o meno chi è già stato infettato dal nuovo coronavirus.

Lunedì 22 febbraio penultimo episodio del documentario “Meccanica di una Mostra” del regista Francesco Clerici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2021. Sabato 20 febbraio, su Storie Digitali @Museoscienza, la rubrica curata da Luca Roncella – Responsabile Gaming & Digital Interactivity #RitornoalFuturo, continua il suo viaggio tra intelligenza artificiale e Big Data: nel terzo appuntamento capiremo come trovare l’anima gemella. La persona dal futuro che incontreremo, spiegherà infatti come l’evoluzione di app per device portatili guidate dall’intelligenza artificiale, sarà in grado di catturare il nostro subconscio digitale (abitudini di acquisto, messaggi, posti del cuore, canzoni, film e attori preferiti) al fine di individuare la persona perfetta per noi. L’app potrà quindi usare questi dati, non solo per capire chi siamo e chi stiamo cercando, ma ci guiderà addirittura tra le braccia del nostro futuro partner come se tutto fosse successo per puro caso.