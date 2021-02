Vaccini anti-Covid. Il sindaco di Peschiera Borromeo: “Nessuna indicazione da Regione”

Peschiera Borromeo (MI) – Domani partiranno le vaccinazioni anti-Covid. Ma anche il sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari si meraviglia che non sia stata inviata alcuna comunicazione ufficiale ai Comuni.

“Durante la videoconferenza dell’11 febbraio scorso – sottolinea il primo cittadino di Peschiera Borromeo – il Governatore Attilio Fontana ha chiesto corresponsabilità ai Comuni. Il nostro impegno in questi ultimi 12 mesi è stato massimo e senza soluzione di continuità. E non cesserà certo in questa ulteriore fase di emergenza CoViD-19”.

E prosegue: “Al momento però, nonostante la disponibilità he abbiamo offerto per attivare centri vaccinali, occuparsi dei trasporti degli anziani soli, mettere a disposizione volontari e personale comunale, non riusciamo ad essere efficaci e non abbiamo indicazioni ufficiali e concrete sulle modalità con cui attivarci”.