BAREGGIO – ANCHE SAN MARTINO AVRA’ LA SUA CASA DELL’ACQUA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 18 febbraio 2021 – Presto anche San Martino avrà la sua casa dell’acqua. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell’impianto, che sarà ubicato nel piazzale ad angolo tra la via San Sebastiano e la via Vittime Torri Gemelle. “Come promesso, andiamo a offrire un servizio in più ai residenti di San Martino – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Un servizio a costo zero, che non graverà sulle tasche dei cittadini grazie a Cap che ha deciso di investire sul nostro Comune”.