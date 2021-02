Bollate. Scattata la ZONA ROSSA: più controlli sul territorio – SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 18 febbraio 2021 Bollate in zona rossa con regole da rispettare. Per questo la Prefettura di Milano ha chiesto all’Amministrazione comunale, dalla giornata di oggi e per tutta la prossima settimana (fino al 24 compreso), di aumentare i controlli in città.

Non solo la Polizia locale e i carabinieri saranno più presenti con presidi in diversi momenti della giornata ma ci sarà anche la collaborazione di altre forze dell’ordine regionali e, in particolare, della Polizia locale di Milano e dell’Esercito che daranno il loro supporto alla sicurezza locale.

“Un potenziamento dei controlli, come chiesto dal Prefetto, non in modalità repressiva – spiega il Vice Sindaco Alberto Grassi – ma per far percepire la delicatezza di questo momento e l’importanza di rispettare le regole per uscire il prima possibile da questa situazione di difficoltà”.

Si ricorda che per gli spostamenti a Bollate è obbligatorio dotarsi di autocertificazione: Si allega il modello da stampare e compilare, per chi ne fosse sprovvisto