MILANO. BAGNI PER I TASSISTI – MASCARETTI (FDI): LI RENDO DISPONIBILI A SPESE MIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2021 – “E’ da marzo 2020, quando è iniziato il primo lockdown che ho posto all’Amministrazione comunale il problema delle donne e degli uomini che lavorano giorno e notte per strada, come i tassisti, che non hanno a disposizione servizi igienici quando i bar e i locali sono costretti a chiudere o a effettuare solamente l’asporto. In una situazione di emergenza occorrono risposte rapide, ma invece l’Amministrazione ha trascurato queste categorie di lavoratori per quasi un anno. Inaccettabile. Eppure, sarebbe bastato poco” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino “Avevo proposto, con mozioni, ordini del giorno e interventi in Consiglio comunale di rendere accessibili, di giorno e di notte, alcuni bagni dei Municipi o delle Fermate della Metropolitana, per offrire una soluzione dignitosa a chi continuava a garantire un servizio a tutti i cittadini, ma a causa delle chiusure non aveva più accesso ai servizi igienici. Soprattutto se pensiamo al disagio per le donne. E’ trascorso ormai quasi un anno e nonostante le mie continue richieste, l’Amministrazione non ha fatto ancora nulla. Ora ho deciso di intervenire personalmente, come privato cittadino, in attesa che l’Amministrazione faccia la sua parte, anche se con estremo e colpevole ritardo. Oggi ho consegnato ai tassisti presenti in Stazione Centrale due voucher per due bagni chimici – uno per le donne e uno per gli uomini – che pagherò di tasca mia e saranno installati per garantire alle tassiste e ai tassisti di Milano la disponibilità di servizi igienici anche quando i locali sono chiusi”