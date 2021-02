Opera. Vaccini: lungaggini ATS, il Sindaco scrive a Fontana, Moratti e Bertolaso

OPERA ( 18 febbraio 2021) – “Sono più di sei mesi che abbiamo fornito ad ATS le garanzie logistiche, strutturali ed economiche per l’apertura di un punto tamponi e un centro vaccini di riferimento per il territorio del sud-ovest milanese. Ad oggi, però, nonostante l’emergenza sanitaria continui ad imperversare, non abbiamo avuto risposte. E’ intollerabile questo comportamento da parte di un’istituzione sanitaria”. Dopo le numerose sollecitazioni e i continui silenzi di ATS, il Sindaco di Opera, Antonino Nucera, ha preso carta e penna e scritto al nuovo assessore al welfare del Pirellone, Letizia Moratti, e al neo responsabile per il coordinamento e la gestione del piano vaccini di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Queste lungaggini burocratiche penalizzano esclusivamente i cittadini. Su di loro ricadono i disagi dovuti ai ritardi e alle mancanze degli enti preposti a gestire l’emergenza” continua il sindaco che, da quando il Coronavirus si è diffuso in modo virulento, ha preso contatto con le agenzie della salute presentando un progetto condiviso con i dieci Comuni che compongono il piano di zona “Distretto Visconteo”. Oltre ad aver trovato la location per l’accertamento dei casi sintomatici da Covid 19 attraverso tamponi molecolari poi trasferiti per l’elaborazione all’ospedale di Vizzolo Predabissi, le amministrazione avevano stanziato i fondi e le risorse umane (medici, infermieri, personale della croce rossa, della protezione civile e delle forze dell’ordine) per gestire il drive-through. Inoltre, in previsione dei vaccini, sfruttando alcune risorse imprenditoriali del territorio in grado di garantire la linea del freddo necessaria per la conservazione dei vaccini, hanno creato le condizioni necessarie per un eventuale trasformazione del polo anti-covid in un centro vaccini. “Mi auguro che la guida di Letizia Moratti e l’arrivo di Bertolaso si concretizzino in un cambio di rotta nel settore welfare di Regione e che, finalmente, vengano prese in considerazioni le proposte del territorio che è da sempre pronto a dare sostegno e fare la sua parte pur di dare risposte concrete ai cittadini”.