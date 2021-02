Porto Mantovano. Incidente lungo la S.S. 236: 11 coinvolti, tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Porto Mantovano, 18 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.50, lungo la S.S. 236, nel tratto antistante la concessionaria Fiat, per un incidente tra più veicoli, sono rimaste coinvolte 11 persone. Oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada, sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte due ambulanze con due automediche. Un ferito è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale di Verona, altri due in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Mantova.

Redazione