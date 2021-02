Spaccio e sicurezza urbana a San Donato. Prefetto risponde a M5S Lombardia

Milano, 18 febbraio 2021 Prefetto di Milano Renato Saccone ha risposto alle sollecitazioni del M5S Lombardia sulle iniziative in campo per risolvere i gravi problemi di degrado nella zona prospiciente la stazione ferroviaria di San Donato.

Saccone scrive: “la questione è attentamente seguita da questa Prefettura e l’intera area è costantemente monitorata dalle Forze dell’Ordine, sia con azioni di contrasto al fenomeno, sia con la predisposizione di mirati servizi ordinari e straordinari di prevenzione e controllo del territorio […] La polizia ferroviaria e R.F.I., opportunamente interessati, oltre a predisporre servizi dedicati nei sedimi di competenza, hanno provveduto alla pulizia dell’area e stanno studiando un sistema di illuminazione più performante”. Il Prefetto organizzerà una seduta del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica proprio sul tema dello spaccio di stupefacenti a San Donato e ne condividerà l’esito con l’amministrazione comunale.

Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Ringrazio il Prefetto per la sensibilità al problema che abbiamo sollevato, le rassicurazioni e per la celerità con la quale ha agito anche coinvolgendo il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’amministrazione locale. Il problema va risolto al più presto e ricordo di aver interpellato anche il sindaco di San Donato e convocato le parti in Commissione regionale. In ogni caso ben venga ogni segnale che va nella direzione di ripristinare la sicurezza e il decoro dell’area e, insieme ai cittadini, restiamo comunque in attesa di azioni risolutive. In ogni caso l’attività del gruppo locale del M5S per la messa in sicurezza dell’area continuerà e anche a loro va un grazie per il lavoro di squadra su questo problema”.