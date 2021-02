Abbiategrasso. Rimosso l’amianto abbandonato lungo la strada tra Castelletto e Caselle

ABBIATEGRASSO 19/02/21 – Il Comune di Abbiategrasso, con il supporto di Amaga, ha provveduto alla rimozione dell’amianto abbandonato abusivamente alcuni giorni fa lungo la strada tra Castelletto e Caselle. “La Polizia locale era intervenuta immediatamente per mettere in sicurezza il materiale potenzialmente pericoloso – spiega l’assessore all’ecologia Massimo Olivares – In pochi giorni abbiamo poi provveduto alla rimozione completa. Nonostante le polemiche e le interrogazioni che sono seguite, l’intervento è stato eseguito rapidamente, lasciando passare solo i tempi tecnici per incaricare una ditta specializzata.

Sicuramente l’abbandono abusivo resta un problema diffuso e non solo ad Abbiategrasso, ma in tutta la nostra zona – continua Olivares -, specialmente in strade provinciali o affiancate da fossi spesso la situazione è di forte degrado, e la maleducazione di qualcuno qualcuno viene pagata dalla comunità. Penso comunque che in questo caso non si possa recriminare nulla al Comune che è intervenuto in modo rapido ed efficiente”.