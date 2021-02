Ciclismo. Corsico piange Mario Milesi: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 19 febbraio 2021 – La città di Corsico rende omaggio allo storico “meccanico” di biciclette Mario Milesi. Il terribile Covid si è portato via anche lui.

Le sue abilità e competenze lo avevano portato a seguire grandi campioni del ciclismo. Tra questi, il belga Eddy Merckx considerato da molti il più forte ciclista di tutti i tempi, tanto da essere soprannominato “Il Cannibale”, per la voglia di vincere sempre e non lasciare nulla agli avversari.

Milesi ha anche aiutato campioni come Francesco Moser e Claudio Corti a conquistare il podio in competizioni nazionali e internazionali, fra le quali i mondiali di San Cristóbal del 1977.

A Corsico aveva aperto il suo primo negozio in via Cavour, per poi trasferirsi in via Dante e successivamente in via Sant’Adele, dove la sua passione è stata ereditata dal figlio che oggi gestisce l’esercizio commerciale.

Stefano Ventura, Sindaco di Corsico, l’assessore alle attività produttive e al commercio Maurizio Magnoni e l’intera amministrazione comunale rivolgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia.

Redazione