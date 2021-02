MASCARETTI (FDI): ALLE DONNE DELLA CITTA’ REGALIAMO MAGGIORE SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2021 – “Sabato sera in Piazzale Maciachini, un 41enne rumeno, senza fissa dimora, ha accoltellato un connazionale causandogli gravi lesioni, oggi è stato arrestato un 25enne del Gambia per le aggressioni ai danni due donne in piazza San Fedele. Questi sono solo alcuni degli episodi di violenza avvenuti ultimamente a Milano. Il degrado è continuamente aumentato negli ultimi anni, tanto nelle periferie quanto in centro. Basta recarsi nelle vicinanze della Stazione Centrale, come ho fatto personalmente, per rendersene conto. Condomini belli ma strade pericolose” sottolinea Andrea Mascaretti capogruppo di FdI “si avvicina la festa della donna e spero che l’amministrazione non organizzi i soliti convegni inutili e costosi, ma faccia qualcosa di concreto per le donne della nostra Città: aumentare le telecamere e la presenza delle pattuglie per rendere più sicuri i mezzi di trasporto e le vie, sia di giorno che di notte, affinché le donne di tutte le età possano uscire in totale sicurezza senza il rischio di essere aggredite”.

Redazione