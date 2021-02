Milano. Conosci La Porta Verde del Grande Parco Forlanini?

Un hot spot ecosostenibile all’ingresso di Cascina Sant’Ambrogio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2021. Siamo lieti di presentarti La Porta Verde del Grande Parco Forlanini!

La Porta Verde è un progetto che coinvolge tante realtà locali e diverse tra loro con un unico scopo: riqualificare l’area oggi incolta all’ingresso del Grande Parco Forlanini, dove si trova la nota Cascina Sant’Ambrogio, con la progettazione partecipata di un hot spot ecosostenibile, un portale tra la città e la campagna!

Stiamo parlando di 500 ettari nella zona est Milano che con un sistema ciclo-pedonale consenta di spostarsi da piazza Duomo all’Idroscalo, passando per il fiume Lambro, per raggiungere un nuovo luogo d’aggregazione, verde, capace di proporre attività educative per studenti, laboratori per famiglie sulla biodiversità, eventi culturali e workshop per tutti dedicati all’artigianato e al mondo della mobilità ciclabile.

Parco Nord Milano fa parte della rete di partners che danno vita e promuovono il progetto La Porta Verde, insieme a CasciNet, Politecnico di Milano, Ambiente Acqua, Milano Bicycle Coalition e GALLAB.

Siamo felici di condividere con te l’inizio di questo nuovo progetto per la Città Metropolina di Milano e vi invitiamo a rimanere aggiornati su tutte le iniziative, lo stato di avanzamento del progetto e gli eventi dei prossimi mesi a cui siete invitati a partecipare!

Redazione