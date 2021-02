ROSATE. SCRITTA FORZA HITLER, ROGGIANI: “ATTO INDEGNO E PREOCCUPANTE”

(mi-lorenteggio.com) MILANO – “Mi unisco alla condanna espressa dal Sindaco Daniele Del Ben – afferma la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani, commentando la scritta ‘Forza Hitler’ realizzata con un pennarello sull’auto di una famiglia di origini ebree a Rosate.

Un altro indegno sfregio ad opera di anonimi, proprio mentre altri vigliacchi vomitavano parole d’odio contro Liliana Segre su Facebook.

Episodi come questi non si possono bollare come sporadici, perché son la spia di un crescente antisemitismo nella nostra società, davvero preoccupante. Coltivare il ricordo e tramandare la memoria sono le nostre armi per combattere questi squallidi e miseri tentativi di riabilitare uno dei periodi più bui che la nostra storia moderna abbia mai conosciuto – conclude Roggiani.