AREA C – MASCARETTI (FDI): LA GIUNTA SI ACCANISCE SUI PIU’ DEBOLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2021 – “Mi appello all’Articolo 32 della nostra Costituzione che cita testualmente: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino “riattivare Area C mette a rischio la salute dei cittadini aumentando le presenze sui mezzi pubblici e conseguentemente il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, come sanno il Sindaco e la Giunta, in metropolitana le polveri sottili raggiungono concentrazioni fino a 10 volte superiori a quelle presenti in superficie. Dunque, impedire ai cittadini meno abbienti di andare in automobile vuol dire condannarli a maggiori rischi e alla certezza di muoversi in un ambiente meno salubre. Una politica, quella della Giunta Sala, che si accanisce sui più deboli. Assolutamente inaccettabile. Procederemo nelle sedi opportune per dire no a questa ingiustizia”.

Redazione