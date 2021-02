(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2021 – Ieri mattina gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un 25enne italiano per spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo, che da circa un mese occupava la stanza di un B&B di via Timavo a Milano, deteneva circa 125 grammi di droga sintetica MDPV e 86 grammi circa di mefedrone, suddivise in dosi pronte per la vendita, insieme a materiale per confezionamento, e mezzo litro di ghb.

