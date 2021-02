Reddito di cittadinanza. 300 a Corsico impiegati per la città

Corsico (20 febbraio 2021) – Sono circa trecento i corsichesi che percepiscono il reddito di cittadinanza e che prossimamente potrebbero essere impiegati dal Comune in attività di tutela

ambientale e dei beni comuni, formative e di interesse generale.

La Giunta comunale ha infatti avviato la procedura di predisposizione di progetti utili alla

collettività (PUC), la cui attuazione verrà affidata a enti del terzo settore individuati con una

procedura pubblica, all’interno del Piano di zona dell’ambito corsichese.

Viene dato così seguito alla previsione di legge sul reddito di cittadinanza, secondo la quale i

beneficiari sono tenuti a partecipare – avendo sottoscritto un patto per il lavoro o uno per

l’inclusione sociale – a “progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività in ambito culturale,

sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui è tenuto a offrire la

propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019”.

Le attività dei PUC devono essere complementari, a supporto e integrazione dei compiti

ordinariamente svolti dagli uffici pubblici, con carattere temporaneo e non possono sostituire

gli incarichi affidati esternamente dall’ente.

“In questo modo, si crea uno scambio – dichiara l’assessora alle politiche sociali Elena Galli –

che fa bene non solo alla comunità corsichese, ma anche ai cittadini che percepiscono il reddito

di cittadinanza, le cui competenze individuali vengono valorizzate da attività di inclusione

sociale e di crescita personale”.