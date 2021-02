Trezzano. Approvato lo studio di fattibilità per il nuovo assetto di via Castoldi e via Copernico

Trezzano sul Naviglio, 20 febbraio 2021 – Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato lo

studio di fattibilità tecnico economica per il nuovo assetto viabilistico di via Castoldi e

dell’intersezione con via Copernico, realizzato dal Centro Studi PIM.

Un’opera complessiva di grande rilevanza per la viabilità a sud del territorio

trezzanese che in base allo studio presenta un impegno economico di circa 1 milione di euro.

La via Castoldi, oggi a senso unico, rappresenta un importante asse di connessione est-ovest per il

Comune di Trezzano sul Naviglio, in grado di alleggerire la viabilità all’interno del quartiere

Marchesina anche in vista della riqualificazione della ex Demalena e sul tratto trezzanese della SP59

(Vecchia Vigevanese) creando nuove opportunità di direzione dei flussi viabilistici.

La presenza del senso unico di marcia nel tratto compreso tra le vie Marchesina e Copernico oggi

fa venir meno questo importante ruolo.

La rotonda sulla via Copernico è necessaria anche per questioni di sicurezza stradale: verrà messo

infatti in sicurezza l’incrocio con via Castoldi a supporto prima di tutto dei flussi viabilistici

riguardanti il comparto industriale tra Trezzano e Buccinasco.

“Lo studio – spiega il sindaco Fabio Bottero – ha individuato inizialmente due alternative

progettuali, entrambe con l’obiettivo di risolvere le criticità attuali. È stata scelta la prima che

contempla gli obiettivi viabilistici, la ‘mobilità attiva’ dedicando ai pedoni e alle biciclette

maggiori spazi rispetto alla situazione attuale oltre all’importante nostra volontà di contenere

il più possibile gli impatti sulle aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano, con cui è

stato fatto un incontro preliminare per valutare tutti gli aspetti relativi al corretto inserimento

dell’opera di ampliamento del tratto di via Castoldi tra le vie Marchesina e San Cristoforo. Sarà

quindi ampliata la sede stradale (che diventerà a doppio senso di marcia), mantenendo la pista

ciclabile; le alberature saranno riposizionate nell’ambito delle opere di mitigazione previste per

questo tipo di interventi. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per migliorare la

viabilità, in sicurezza, sul territorio comunale”.