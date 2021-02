AREA C – DOMENICA 21 FEBBRAIO PRESIDIO FDI A PALAZZO MARINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2021 – Ogg, domenica 21 febbraio ore 11.00 – presidio di FDI a Palazzo Marino per dire no alla riattivazione dell’Area C il prossimo 24 febbraio.

Partecipano la Coordinatrice Regionale, Sen. Daniela Santanchè, il Coordinatore cittadino On Stefano Maullu, l’On Marco Osnato, l’On Paola Frassinetti, il Capogruppo di FdI Andrea Mascaretti e altri dirigenti di FDI.

“Questa follia della Giunta Sala di riattivare l’Area C durante la pandemia di Covid va fermata perché mette a rischio la salute dei cittadini. Mi appello alla Costituzione Italiana, Articolo 32, che cita testualmente: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino “riattivare Area C mette a rischio la salute dei cittadini aumentando le presenze sui mezzi pubblici e conseguentemente il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, come sanno il Sindaco e la Giunta, in metropolitana le polveri sottili raggiungono concentrazioni fino a 10 volte superiori a quelle presenti in superficie. Lo conferma una ricerca di Arpa effettuata per conto della Procura della Repubblica. Dunque, impedire ai cittadini meno abbienti di andare in automobile vuol dire condannarli a maggiori rischi e alla certezza di muoversi in un ambiente meno salubre. Una politica iniqua, quella della Giunta Sala, che si accanisce sui più deboli. Assolutamente inaccettabile. Procederemo nelle sedi opportune per dire no a questa ingiustizia”

Redazione