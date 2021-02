Derby. L’Inter batte il Milan 3-0 a San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2021- Il Milan esce sconfitto nel Derby di San Siro con il risultato di 0-3. Arriva, dunque, la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella di sabato scorso a La Spezia. Un risultato pesante, forse eccessivo, che dovrà scatenare una reazione importante per proseguire nel cammino di questa stagione, finora di alto livello. L’Inter trova il vantaggio immediato nel primo tempo con Lautaro poi, dopo tre grandi parate di Handanović a inizio ripresa, trova il secondo e il terzo gol in ripartenza nel nostro momento migliore, ancora con Lautaro e poi con Lukaku. Qui la svolta della partita: due gol che tagliano le gambe e chiudono la partita, in pochi minuti. Non bastano l’orgoglio e il coraggio dei rossoneri a riaprire la partita, nonostante qualche occasione nel finale. Positiva la voglia di continuare a far gioco e di non mollare nonostante il passivo. Ora sarà fondamentale rimettere insieme i pezzi per ritrovare subito la giusta serenità perché all’orizzonte ci sono due impegni di capitale importanza: il ritorno dei Sedicesimi di Finale di Europa League contro la Stella Rossa, a San Siro, e lo scontro diretto di domenica contro la Roma, per difendere il secondo posto in classifica.

Per la sfida valida per la 23.a giornata di Serie A Stefano Pioli e Antonio Conte hanno scelto questi titolari.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessie, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 5 Dalot, 7 Castillejo, 15 Hauge, 17 Leao, 18 Meité, 20 Kalulu, 21 Diaz, 23 Tomori, 33 Krunic, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

DIFFIDATI: Barella, Bastoni, Brozovic, Hakimi, Lukaku (I).

SQUALIFICATI: –

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Carbone, Peretti.

Quarto Uomo: Guida.

VAR: Mariani.

Assistente VAR: Bindoni.