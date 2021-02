Incidente a Cesano Boscone: due anziane investite sulle strisce

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 febbraio 2021 – Stamane, in via delle Acacie, davanti al supermercato, due signore, una di 80 anni e una di 60 anni, uscite da fare la spesa sono state investite da una Ford Puma, cadendo entrambe a terra, riportando diverse contusioni.

Soccorse da due ambulanze, dopo le prime cure, le due donne sono state trasportate in ospedale in codice giallo, la più anziana, e l’altra in codice verde.

Stando ad una prima ricostruzione non ufficiale, il conducente della vettura, che si è fermato a prestare soccorso, in prossimità della curva, trovandosi di fronte al pullman della linea 322, per farlo passare avrebbe inserito la retro marcia, non vedendo le due donne anziane, che nel frattempo si accingevano ad attraversare la strada.

V. A.