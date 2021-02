Milano. Grave incidente in via Ludovico il Moro, motociclista in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2021 – Intorno alle ore 17.15, lungo la via Ludovico il Moro, lungo il Naviglio Grande, all’altezza del civico 171 e via Merula, per un incidente tra una vettura e una moto, un motociclista, dopo esser stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Lo scorso 29 gennaio, un altro grave incidente ha visto coinvolto un motociclista di 35 anni.

V. A.