Bollate. Cordoglio del Sindaco per la scomparsa del nostro Ambasciatore in Congo

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 febbraio 2021. “Il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo, esprime il profondo cordoglio suo e dell’Amministrazione comunale per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia in Congo, e di Vittorio Iacovacci, appuntato dei Carabinieri che lo accompagnava. Il Sindaco esprime, inoltre, vicinanza ai familiari e a tutti gli italiani impegnati nel Mondo in missioni difficili e rischiose. Un pensiero anche al Sindaco Antonio Romeo e tutta la comunità di Limbiate, dove l’Ambasciatore era nato”.

Redazione