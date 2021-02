(mi-lorenteggio.com) Genova, 22 febbraio 2021 – Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e sommozzatori dei Vigili del Fuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare.

Redazione