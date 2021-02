WELFARE, NUOVO DIPARTIMENTO CONFCOMMERCIO DEDICATO A SALUTE, SANITÀ E CURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2021 – La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, plaude l’iniziativa di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza che ha istituito un Dipartimento dedicato a salute, sanità e cura.

“I progetti che valgono – commenta la vice presidente Moratti – meritano sempre un ‘in bocca al lupo’. E questo di Confcommercio è sicuramente una bella iniziativa. Merita dunque il plauso mio e di Regione Lombardia”.

“Il lavoro di squadra – aggiunge Letizia Moratti – fa la differenza. Ne sono sempre stata convinta in tutte le mie esperienze professionali e della vita quotidiana. A maggior ragione in un periodo come questo, un contributo di attenzione, sensibilità, idee e proposte, come quello promosso da Confcommercio, può rappresentare un valore aggiunto. Nelle numerose dinamiche che interessano il Welfare, e in particolare la popolazione anziana e i soggetti più fragili”.

La vice presidente auspica dunque che l’istituzione del neo Dipartimento possa raggiungere gli obiettivi prefissati dai promotori: “Più queste tematiche raccolgono interesse e attenzione più le Istituzioni possono avere un aiuto fondamentale nel cercare e nel mettere in campo delle soluzioni. In questo senso, come sempre, l’apporto delle associazioni può rivelarsi fondamentale”.

“Sono disponibile – conclude Letizia Moratti – a confronti e collaborazioni che possano portare a raggiungere obiettivi comuni”. (