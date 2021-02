BERNATE TICINO. FOTO: UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO DEDICATO AI PICCOLI COMUNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2021 – Bernate Ticino è uno dei Comuni della Lombardia scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico per celebrare i 90 anni dello stemma comunale.

La cerimonia di bollatura è avvenuta alla presenza del Direttore della Filiale Milano 4 Ovest di Poste Italiane, Massimo Sismondini, del Sindaco Mariapia Colombo, del Vicesindaco Marco Sola e dell’Assessore alla Cultura Emilia Garavaglia.

L’annullo e le cartoline pubblicate in edizione limitata per l’occasione, riproducono lo stemma comunale concesso con Regio Decreto del 23 febbraio 1931 che sintetizza ciò che ha caratterizzato il paese nel corso della storia attraverso pochi simboli. Nella parte superiore, il crivello d’oro allude allo stemma dell’antica famiglia dei Crivelli, feudataria di queste terre alla quale apparteneva Papa Urbano III; il colonnato rosso allude all’antica canonica dei Lateranensi e la pianura verde allude al carattere agricolo che caratterizza da sempre il territorio comunale. Per la marcatura, a valorizzare la cartolina, saranno disponibili presso l’ufficio postale, il foglietto e i francobolli emessi nel 2011 col tricolore, simbolo di identità nazionale. L’iniziativa di Bernate Ticino è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Il timbro figurato sarà disponibile presso l’ufficio postale di Bernate Ticino da martedì 23 febbraio per i centoventi giorni successivi all’evento. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.