Ceriano – I numeri restano da zona gialla, l’attenzione sempre alta

Domenica una Messa per i volontari della Croce Rossa

Gli ultimi dati sulla diffusione dei contagi a Ceriano Laghetto rilevano la presenza di 15 attualmente positivi al Covid 19 e di 209 sottoposti a sorveglianza attiva. La scoperta di nuovi casi nell’arco di 7 giorni, nell’ultimo mese, resta compresa tra 1 e 6 casi. Venerdì scorso, per la Regione Lombardia è stata confermata la “zona gialla” e i numeri al momento, per Ceriano si mantengono su quei livelli, ma è evidente la necessità di non abbassare la guardia, perché la situazione è in continua evoluzione e preoccupa la rapidità di diffusione delle cosiddette “varianti”.

Intanto, domenica nella chiesa parrocchiale di San Vittore, è stata celebrata una S. Messa dedicata in maniera speciale agli operatori volontari della Croce Rossa Italiana, sezione Alte Groane ed in particolare al ricordo di Francesca.

Durante l’omelia, il parroco don Giuseppe ha ricordato anche l’appuntamento con la Giornata per i medici e gli infermieri, ad un anno dalla scoperta in Italia del primo caso di infezione da Covid 19. “E’ stata l’occasione per un omaggio sentito a tutte quelle persone che in questi 12 mesi sono state in prima linea ad affrontare l’emergenza, molte delle quali hanno addirittura pagato con la vita questo loro compito” -commenta il sindaco Roberto Crippa, presente con una delegazione della giunta comunale alla cerimonia insieme al Presidente della Croce Rossa Alte Groane Claudio Caronni e a tanti volontari e che si è conclusa con la benedizione di nuovi mezzi di servizio in uso all’associazione.