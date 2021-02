Incidente a Melzo, 13enne travolto e investito da treno: gravissimo

(mi-lorenteggio.com) Melzo, 23 febbraio 2021- Dalle ore 18:30 sulla linea Milano – Treviglio, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Melzo per l’investimento di un ragazzo da parte di un treno nella stazione di via Camillo Benso di Cavour. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti per ricostruire quanto avvenuto insieme ai soccorritori, che dopo aver raggiunto il ferito, che si trovava in banchina assieme ai genitori quando è stato colpito ed è caduto rovinosamente a terra, dopo probabilmente essersi sporto verso i binari. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso e in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti.

V. A.