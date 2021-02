(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, in viale Certosa, all’altezza con l’incrocio con viale Monte Ceneri, è avvenuto un grave incidente tra un veicolo e una moto, stando alle prime informazioni. Due i feriti, un bambino di 10 anni e un uomo di 55 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche, che hanno trasportato i due feriti, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso in ospedale.

Seguono aggiornamenti