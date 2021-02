MobileTrans – Trasferimento WhatsApp: come fare il backup di WhatsApp su iCloud

Milano, 23 febbraio 2021 – Chi è passato da uno smartphone Android ad un’iPhone (e viceversa) ha sperimentato la complessità del trasferimento di chat da un dispositivo all’altro. Di solito, per evitare processi complicati, gli utenti si scoraggiano e rinunciano ai ricordi legati alle chat precedenti. Il motivo di questa difficoltà è che il Backup WhatsApp su Android viene eseguito su Google Drive, mentre il backup di WhatsApp su iPhone viene caricato su iCloud. Pertanto, l’unico modo è ottenere il backup dalla memoria interna dello smartphone Android e posizionarlo nella cartella di backup WhatsApp locale su iOS. Sfortunatamente, se accedere alla memoria interna su uno smartphone Android è semplice, gli smartphone Apple non possono farlo. In questo ambiente, a meno che non vengano utilizzati strumenti speciali, è difficile scrivere file in cartelle specifiche nella memoria interna. La soluzione a tutti i problemi è MobileTrans.

Oggi come oggi, per la maggior parte delle persone, cambiare il proprio smartphone è un’operazione annuale: per scelta personale e per motivi di lavoro, la maggior parte delle persone decide di abbandonare i modelli che hanno acquistato qualche tempo prima per nuovi dispositivi performanti. I modelli precedenti a volte passano dai dispositivi Android a marchio Google agli iPhone Apple con sistemi operativi iOS. Come tutti sappiamo, i dati vengono trasferiti da uno smartphone all’altro e da Android a iOS e viceversa, perché potrebbe essere necessario conservare foto, musica, video, oltre a documenti, contatti o messaggi di testo. Proprio per supportare chi vuole sostituire il proprio smartphone nel modo più semplice e sicuro, Wondershare ha sviluppato il software MobileTrans, che permette di completare l’intero processo con pochi passaggi.

Il clou dell’applicazione sta nella funzionalità di WhatsApp Transfer, che consente di trasferire direttamente tra smartphone con Android e iOS in qualsiasi combinazione (Android-Android, Android-iOS, iOS-Android o iOS-iOS) e di eseguire il backup su oc, ripristinando i precedenti salvataggi. Dopo aver avviato il programma, è sufficiente collegare i due smartphone al computer Microsoft o al Mac e scegliere quale deve essere trattato come origine e quale come destinazione. Il processo è davvero ben fatto e guida attraverso i vari passaggi necessari per evitare la perdita di dati o eseguire i passaggi sbagliati. Infatti, se esegui alcuni passaggi nel modo scorretto, è possibile perdere il backup. Basta seguire attentamente le istruzioni sullo schermo e tutto andrà per il verso giusto. Oltre a trasferire direttamente i dati di Whatsapp da un telefono all’altro, Mobiletrans ti consente anche di eseguire il backup e il ripristino di questi dati. Ad esempio, se hai bisogno di proteggere il tuo telefono, puoi usare Mobiletrans per eseguire il backup di Whatsapp, quindi procedere al ripristino tramite la stessa applicazione. Basta avviare Mobiletrans e accedere alla funzione di trasferimento di Whatsapp. Quindi selezionare “Backup” e collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB. È presente una barra di avanzamento, che evidenzierà il tempo rimanente per il completamento del backup.

WhatsApp può collegarsi al proprio account iCloud per il salvataggio dei backup delle applicazioni. In questo modo, puoi andare alle impostazioni di WhatsApp ed eseguire il backup di chat, allegati. È possibile anche attivare la funzione di backup automatico di WhatsApp sull’unità iCloud. Dalle impostazioni di WhatsApp sul proprio dispositivo iPhone. È presente anche un’opzione per includere/ escludere video nel backup e per impostare la frequenza su giornaliera, settimanale o mensile. Una valida alternativa è quella di provare MobileTrans-WhatsApp Transfer per eseguire il backup completo di WhatsApp con un solo click. Ci sono molte soluzioni per eseguire il backup di WhatsApp su iCloud o nell’archivio locale. Per semplificare le operazioni, MobileTrans-WhatsApp Transfer è la scelta ideale per il backup e il ripristino di WhatsApp. Oltre a WhatsApp, lo strumento può essere utilizzato anche per il backup e il ripristino di molte altre applicazioni, come WeChat, LINE, Viber e Kik.

L. M.