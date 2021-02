Monza. Tre sacerdoti positivi al Coronavirus: chiese chiuse a Omate, Agrate e Caponago

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 febbraio 2021- Tre sacerdoti sono risultati positivi al Coronavirus nella medesima comunità pastorale in provincia di Monza, rendendo necessaria la sospensione di tutte le funzioni religiose per due settimane e la chiusura delle chiese di Omate, Agrate e Caponago. Lo ha reso noto sulla pagina Facebook la stessa Comunità Pastorale Giovanile “Casa di Betania”.

“Si comunica che, a causa della positività al Covid-19 di tre sacerdoti della Comunità Pastorale, dal giorno 23.2 le tre chiese di Omate, Agrate e Caponago rimarranno chiuse.I volontari della Protezione Civile, che ringraziamo di cuore, provvederanno a sanificare le tre chiese il giorno mercoledì 24.2.

La celebrazione delle S. Messe feriali è sospesa. Nelle parrocchie di Omate e Caponago anche le S. Messe prefestive e festive non verranno celebrate. Nella chiesa di Agrate verranno celebrata in presenza la S. Messa prefestiva delle delle ore 17 e quella domenicale delle ore 10, la quale verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale Casa di Betania.

Tutte le iniziative di preghiera e le celebrazioni previste per il tempo di Quaresima sono sospese fino a data da destinarsi.

Si raccomanda ai fedeli la cura delle preghiera personale, particolarmente importante in questo difficile momento comunitario.

Siamo tutti invitati a collaborare con pazienza alla gestione dei disagi che questa situazione ci sta arrecando e a sperare che tutto si risolva in breve tempo.

Vi chiediamo una preghiera per i sacerdoti e per tutti i malati”.

Redazione