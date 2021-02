Albairate. Sindaco consegna nastrino e attestato agli agenti di Polizia Locale

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 24 febbraio 2021- Il 24 febbraio 2021, ad un anno esatto dall’inizio del primo lockdown, il sindaco Flavio Crivellin ha consegnato agli agenti di Polizia Locale del Comando di Albairate il nastrino e l’attestato di riconoscenza per l’opera che hanno svolto e stanno continuando a svolgere per la comunità durante l’emergenza Covid-19.

La benemerenza è un’iniziativa di Regione Lombardia e l’attestato reca la firma del Presidente della Regione Attilio Fontana.

«In un anno complesso e fortemente condizionato dalle rigide restrizioni introdotte per contenere la diffusione del virus, gli agenti di Polizia Locale si sono distinti garantendo ogni giorno le proprie attività al servizio della comunità di Albairate. – ha affermato il sindaco – Oltre alle normali operazioni di controllo del territorio e del rispetto delle regole anticovid-19 sul fronte della salute pubblica, gli agenti spesso sono stati l’unico contatto giornaliero per i cittadini soli e in quarantena diventando una presenza “amica”, riducendo le distanze con l’amministrazione comunale e rendendo meno pesante la giornata con qualche immancabile parola di conforto».

L’organico della Polizia Locale di Albairate è composto da quattro agenti guidati dal comandante Davide Losa.