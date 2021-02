Bonus e incentivi: detrazioni fiscali per climatizzazione capannoni

Milano, 24 febbraio 2021 – Riuscire ad ottenere delle detrazioni fiscali sull’acquisto di un condizionatore o di un nuovo impianto di condizionamento aziendale Tecsaving potrebbe sembrare una “mission impossible”. In realtà non è così difficile, soprattutto in questo periodo storico in cui lo Stato sta cercando di fare il possibile per andare incontro alle aziende che vogliono apportare delle migliorie alle proprie strutture.

Installare e acquistare un impianto di climatizzazione che comporta un risparmio energetico non è solo un investimento per il futuro, ma anche la chiave di volta per accedere alla detrazione fiscale del 65% inserita nel ben più ampio pacchetto di aiuti del Bonus Ristrutturazioni 2021.

Le detrazioni fiscali per un nuovo impianto di climatizzazione industriale

Sappiamo che riscaldare o raffreddare un capannone industriale, di grandi dimensioni, non è un’impresa facile. Tuttavia è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro piacevole, ma è anche funzionale per il corretto funzionamento dei macchinari. Se viene infatti mantenuta nell’area una temperatura costante, senza picchi o sbalzi, le attrezzature avranno una durata maggiore e non si deterioreranno prima del tempo.

Ecco allora che installare un nuovo impianto di climatizzazione industriale è lo step giusto da fare in questo periodo storico, sfruttando ad esempio il Conto Termico o le detrazioni fiscali legate all’Ecobonus per riqualificazione energetica.

Ecobonus per impianti di climatizzazione

L’Ecobonus permette di detrarre il 65% della somma pagata per l’acquisto di un condizionatore, in presenza di lavori di riqualificazione energetica. In questo caso è importante che il nuovo impianto sfrutti la tecnologia della pompa di calore e che sia caratterizzato da un’efficienza energetica elevata. Proprio come gli impianti Tecsaving che funzionano tramite pompe di calore aria-aria, modulabili e dotate di una unità esterna ed una interna perfette per climatizzare aree molto ampie come quelle aziendali comprese tra i 300 m² e i 5.000 m² e oltre.

Questo è sicuramente un altroincentivo molto interessante per chi sta cercando di ottenere delle detrazioni fiscali sull’acquisto e sull’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione aziendale. Basterà però approfondire l’argomento sul sito dell’Agenzia delle Entrate per trovare anche altri incentivi da poter sfruttare!

L. M.