Cerimonia di laurea online in Comune per gli studenti di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 febbraio 2021. Le porte del Palazzo Comunale si aprono per i laureandi di Rho, che potranno utilizzare gratuitamente una sala per la discussione a distanza della tesi in compagnia di un numero ristretto di amici e familiari.

L’iniziativa, che sarà valida per tutto il periodo di emergenza sanitaria, è stata approvata dalla Giunta Comunale il 23 febbraio su proposta dell’assessora alla Cultura, Valentina Giro, che dice: “Abbiamo accolto le sollecitazioni dei consiglieri comunali per offrire la possibilità ai giovani di vivere il momento della laurea in un contesto istituzionale, in particolare per chi può avere problemi di spazio o di connessione a casa. La sala è predisposta con un sistema di videoconferenza avanzato e permetterà agli studenti di vivere questo momento così importante insieme alle persone più care, nel rispetto dei protocolli anti-covid”.

Lo spazio individuato è la Sala riunioni al secondo piano del Palazzo comunale in piazza Visconti 23, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18, attrezzata con videoproiettore per il collegamento da remoto con l’università e idonea ad ospitare fino a 8 persone nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla pandemia. L’uso è gratuito, inviando richiesta almeno 10 giorno prima della cerimonia alla mail cultura@comune.rho.mi.it (modulo da compilare e documenti richiesti sul sito del Comune di Rho).

