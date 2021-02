Cesano Boscone. NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA ROMA, AL VIA I LAVORI DA DOMANI

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 febbraio 2021 – Partiranno domani, giovedì 25 febbraio, i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Roma su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Milano e via Fermi.

Durante gli interventi di asfaltatura, che proseguiranno per pochi giorni, sarà comunque garantito il transito locale ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali, mentre sarà sospesa la sosta dei veicoli in prossimità del cantiere.

“Nonostante la pandemia, in questo anno l’amministrazione comunale si è data da fare per portare avanti i lavori necessari a ridurre i disagi segnalati dalle cittadine e dei cittadini. In questo caso, l’intervento consentirà di restituire un volto nuovo a via Roma e provvederà a garantire una maggiore sicurezza per chi percorre la strada a piedi. Ai cesanesi chiediamo un pizzico di pazienza e collaborazione, certi che questi lavori porteranno ad un beneficio per la collettività. Nei prossimi mesi proseguiremo con il resto del territorio, con un programma ambizioso di interventi” – spiega l’Assessore alla manutenzione urbana e del patrimonio Marco Pozza.

V.A.