GADGET AZIENDALI: DA ZERO A LEADER DEL SETTORE – LA STORIA DI BLUEBAG ITALIA

Milano, 24 febbraio 2021 – Zaini personalizzati, borracce in alluminio, shopper in tutti i materiali e ancora borse e borsoni di ogni tipo. Di tutti questi e molti altri gadget BlueBag Italia è ad oggi uno dei maggiori fornitori su scala locale e nazionale, annoverando tra gli altri clienti del calibro di Adidas, ATM, FCA, l’Esercito e i Carabinieri.

Ma come si arriva ai vertici del proprio settore partendo da zero?

Per scoprirlo dobbiamo riavvolgere il nastro di circa 18 anni e tornare indietro al 2003, anno in cui un imprenditore di Lorenteggio, Albero Leonelli, forte del proprio know how e dell’esperienza maturata nel settore Trading in Cina decide con i suoi soci di dare vita ad un’azienda italiana per l’importazione di zaini e borsoni, così come articoli di piccola pelletteria.

ARTICOLI PROMOZIONALI PERSONALIZZABILI DI OGNI TIPO

In breve Bluebag Italia diventa uno dei maggiori player del proprio settore, allargando e al tempo stesso evolvendo il concept alla base dell’azienda stessa: da semplice importatore di articoli dalla Cina, infatti, Bluebag diventa fornitore di visibilità aziendale per i propri clienti attraverso i gadget personalizzati.

Dalle chiavette USB alle borse, dalle più classiche penne fino ai peluche, passando per occhiali da sole ed activity tracker, sono praticamente infiniti gli articoli promozionali che BlueBag consente di personalizzare tramite colore, stampa e (naturalmente) logo aziendale.

Al giorno d’oggi, tuttavia, fornire visibilità nel campo dei gadget aziendali non è missione da poco.

Nel momento in cui arriva tra le mani dell’utilizzatore finale, infatti, l’articolo promozionale diventa a tutti gli effetti immagine dell’azienda stessa ed è per questo che dovrà rispettarne i valori in termini di efficienza, resistenza, affidabilità e piacevolezza.

Non solo: proporre ai propri clienti articoli come le borracce eco-compatibili o i block notes eco-friendly, o ancora le chiavette USB in legno, farà percepire la propria azienda come attenta ad un tema tanto attuale come l’ecosostenibilità, mentre optare per action cam e gps tracker darà certamente un taglio hi-tech alla propria immagine.

Insomma, l’articolo promozionale è diventato ormai un vero e proprio strumento di brand awareness.

UN SERVIZIO COMPLETO PER ACCOMPAGNARE IL CLIENTE

Per questo, oltre ad osservare con grande attenzione le ultime tendenze del mercato, Bluebag Italia è da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, fornendo negli anni un servizio sempre più completo in grado di accompagnare l’utente dalla A alla Z nella scelta del proprio gadget promozionale.

Tra gli altri, infatti, l’azienda offre servizi come la consegna express in 4 ore su Milano (24/48 ore su tutta Italia), il controllo dei file inviati e la bozza gratuita prima della stampa.

Il tutto con una sfida sempre in testa: mantenere il prezzo competitivo per i propri clienti.

“Dare di più a meno” è infatti il motto dell’azienda, che grazie ad un servizio personalizzato e a prezzi competitivi è diventata negli anni non solo fornitore, ma vero e proprio partner di società del calibro di FCA, Inail e Necchi (oltre a quelli già citati).

BlueBag Italia: una storia imprenditoriale di successo dalla Cina a Milano…con un po’ di Lorenteggio nel cuore.

L. M.