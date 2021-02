(mi-lorenteggio.com) Morimondo, 24 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in località Fallavecchia, un grave incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, è avvenuto tra un veicolo e una moto lungo la S.S. 526, all’altezza della curva per Cascina Conca. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e a due ambulanze, è atterrato l’elisoccorso.

Seguono aggiornamenti