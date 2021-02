Scuola: Ministro Bianchi incontra Lazzari (Psicologi)

70% Istituti ha attivato azioni di supporto psicologico agli studenti

Roma, 24 febbraio – Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha incontrato oggi a Roma nella sede di Viale Trastevere il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari.

Al centro dell’incontro la condivisa necessità di andare avanti sulla piena collaborazione tra la Scuola italiana e gli Psicologi per arginare fenomeni di disagio e sofferenza tra gli studenti, in particolare in questa fase caratterizzata dal pesante impatto della pandemia. Per questo, sarà ulteriormente rafforzato il protocollo d’intesa esistente tra Istruzione e Ordine degli Psicologi.

Durante l’incontro è emerso che oltre il 70% degli Istituti ha attivato azioni di consulenza psicologica in favore degli studenti, un dato significativo ma ancora non sufficiente per garantire il supporto richiesto dall’emergenza sanitaria.