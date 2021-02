VACCINAZIONI ANTI-COVID, SOMMINISTRATE IERI 4.157 MILA DOSI AGLI OVER 80

ADESIONI HANNO SUPERATO IL MEZZO MILIONE: 7 ANZIANI SU 10 SI SONO PRENOTATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2021. Ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ 4.143 anziani a cui si aggiungono i 14 anziani che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 4.157 dosi somministrate agli over 80.

La vaccinazione under 80 ha riguardato 6.134 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 10.291 dosi di vaccino anti-Covid.

Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha superato il mezzo milione di adesioni in meno di dieci giorni.

Sono infatti 508.040 i cittadini lombardi over 80 che hanno aderito alla vaccinazione, il 70% del totale: 325.541 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 159.561 attraverso i farmacisti e 22.938 rivolgendosi ai medici di medicina generale.

*Si segnala che i valori cumulati possono variare nel tempo poiché alcuni centri vaccinali registrano alcune vaccinazioni in modalità differita per favorire l’operatività dei vaccinatori in alcuni casi specifici.

Redazione