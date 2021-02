Zona 8. “MURALISMO – Street art, diritto e espressione” al Parco dei Triangoli di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2021- Presentazione del libretto “Muralismo” realizzato dal Municipio 8 Comune di Milano con il supporto di Andrea Cegna, giornalista, e Mirko Mazzali, avvocato e delegato alle periferie per il Comune di Milano.

A seguire Street Art con Pao: workshop, completamente gratuito e a cura dello street artist Pao, sull’utilizzo della tecnica stencil e dei colori spray.

Milano, Mercoledì 24 Febbraio 2021 – Ottoemezzo C.A.G., il nuovo centro aggregativo giovanile di Zona 8 (Milano) e SpazioTempo Aps, associazione di promozione sociale che sviluppa progetti di cittadinanza attiva per tutelare e valorizzare il territorio, annunciano l’evento “MURALISMO – Street art, diritto e espressione” che si terrà sabato 27 Febbraio 2021, a partire dalle ore 15:30, presso il Parco dei Triangoli di Milano (Via Adolfo Omodeo, 29). L’iniziativa è promossa dal Municipio 8 del Comune di Milano, Ottoemezzo C.A.G. e SpazioTempo APS, con il supporto di Andrea Cegna, giornalista, e Mirko Mazzali, avvocato e delegato alle periferie per il Comune di Milano, e con la partecipazione di Pao, Shareradio e QuBì Gallaratese.

“Scrivere o disegnare su un muro, cosa significa? Che responsabilità ci si prende? Che reato si compie? Il segno dell’uomo su un muro è una forma di vita e d’espressione o altro?” partendo da queste semplici domande, l’evento “MURALISMO – Street art, diritto e espressione” vuole creare dibattito e affrontare uno dei temi più divisi e mal gestiti degli ultimi anni dentro le città: quello del muralismo.

Durante l’evento verrà presentato il libretto “Muralismo” realizzato dal Municipio 8 di Milano con il supporto di Andrea Cegna, giornalista, e Mirko Mazzali, avvocato e delegato alle periferie per il Comune di Milano.

A seguire Street Art con Pao: un workshop di creatività con tecnica stencil e colori spray a cura dell’artista Pao (https://www.paopao.it/it/). Il workshop è aperto a tutti e la partecipazione all’evento è completamente gratuita.

L’evento sarà supportato da un intervento radiofonico a cura di Shareradio.

l’iniziativa è aperta a tutti e si svolge all’aperto, in ottemperanza alle normative vigenti anti Covid. In caso di pioggia e/o di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria l’iniziativa verrà rimandata.

Per maggiori informazioni: Sofia Zanon, 349 391 7847.

Link all’evento FB: https://www.facebook.com/events/422693869041165

Ottoemezzo C.A.G

Il Centro di Aggregazione Giovanile “Otto e mezzo” è uno spazio aggregativo ed educativo pomeridiano gratuito dedicato ai compiti, alla socialità, al gioco e allo sport. Il C.A.G. è della Cooperativa Sociale Nuova Umanità Onlus e accreditato presso il Comune di Milano.

La Cooperativa Sociale “Nuova Umanità” fondata nel 1991 per iniziativa di un gruppo di persone attivamente impegnate nel volontariato socio – assistenziale si occupa principalmente di servizi domiciliari di igiene alla persona anziana, malata, disabile o in difficoltà, servizio domiciliare di assistenza alla cura della casa, servizio domiciliare di assistenza e supporto educativo a minori, servizi di assistenza scolastica a minori disabili, a rischio di emarginazione, o in difficoltà, servizi di animazione e socio-culturali rivolti alle fasce a rischio esempio anziani o adolescenti.

Per saperne di più: https://www.nuovaumanita-ilgelso.it/

SpazioTempo APS

L’associazione di promozione sociale SpazioTempo nasce per rispondere a un’urgenza di pratiche ed esperienze concrete rispetto alla socialità, all’educazione alla valorizzazione e tutela dell’ambiente, e all’espressione e diffusione di arte e di cultura. Il nome SpazioTempo fa riferimento al comune denominatore del nostro agire e dei progetti che vogliamo mettere in atto: la cura dello spazio e del tempo.

SpazioTempo vuole essere mezzo di diffusione di filosofie e valori di partecipazione attiva, coltivazione dei desideri, libera espressione, qualità della vita e dell’ambiente; desidera promuovere un “ottimismo esistenziale”, un senso di serenità e appagamento raggiungibile grazie a percorsi nei quali si può serenamente sviluppare la propria personalità, sentirsi protagonisti e parti attive della propria storia e di storie comunitarie.

Per conoscere meglio l’Associazione: https://www.spaziotempomilano.it/