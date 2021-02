Corsico. Da lunedì 1 marzo, cambia l’organizzazione del pre-scuola

Gli spazi consentono il corretto mantenimento delle distanze. Al termine del servizio, i

bambini più piccoli verranno accompagnati in classe dagli educatori e si procederà a sanificare

gli ambienti. Il servizio riguarda complessivamente 172 bambini

Corsico (25 febbraio 2021) – Da lunedì 1 marzo, cambia l’organizzazione del pre-scuola. Anziché

nelle singole classi come avviene ora, il servizio verrà organizzato nelle “macro bolle” già

utilizzate per il post-orario: i refettori nelle scuole primarie e i saloncini nelle scuole

dell’infanzia. Al termine del servizio, gli spazi verranno sanificati e i bambini accompagnati in

aula dagli educatori.

Per il servizio di pre-scuola, che inizia alle ore 7.30 fino all’avvio delle lezioni, gli ingressi sono gli

stessi usati per l’uscita da chi segue il post scuola.

“La nuova modalità organizzativa – spiega l’assessora alle scuole Angela Crisafulli – permetterà

agli educatori di fornire un servizio migliore. In questi mesi, infatti, abbiamo avuto modo di

valutare positivamente le macro bolle organizzate per il post-scuola. Sono spazi che ci

consentono un corretto mantenimento delle distanze”.

Attualmente, sono 172 i bambini iscritti al servizio di pre-scuola, che da lunedì 1 marzo fino al 30

giugno sarà gestito dalla cooperativa Altana di Cremona.

“Per i bambini – aggiunge l’assessora Crisafulli – non cambierà nulla perché la cooperativa, che

ha vinto la nuova gara d’appalto, ha garantito l’impiego degli stessi educatori”.