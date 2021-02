(mi-lorenteggio.com) Pero, 25 febbraio 2021 – Stamane, alle ore 08:02, in una ditta di via Archimede, un operaio di 54 anni, P. M., è precipitato da un’altezza di 3,5 metri, riportando un trauma dorsale. Soccorso dal personale medico e sanitario dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.